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موعد مباراة الأهلي السعودي وبرسبوليس الإيراني اليوم بدوري أبطال آسيا

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ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف فريق الأهلي السعودي مساء اليوم الإثنين، نظيره فريق برسبوليس الإيراني، في لقاء من العيار الثقيل يجمعهما ضمن منافسات الجولة الأولى من الدور الأول بالبطولة الآسيوية بشكلها الجديد.

ويشارك الأهلي رفقة برسبوليس، في مجموعة الغرب، والتي تضم 12 فريقًا ومن المنتظر أن يخوض كل فريق 4 مباريات على أرضة و4 خارج أرضه، ثم يتأهل 8 فرق إلى دور الـ 16.

 

موعد مباراة الأهلي وبرسيبوليس في دوري أبطال آسيا

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي وبرسيبوليس في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، ويحتضنها ملعب «مدينة الأمير عبدالله الفيصل » معقل الراقي بمدينة جدة .

 

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وبرسيبوليس اليوم

ومن المنتظر أن تذاع المباراة عبر فضائية bein sports afc 3 الناقل الحصري لمبارايات دوري أبطال آسيا.

 

معلق مباراة الأهلي وبرسيبوليس اليوم

وأسندت شبكة قنوات بي إن سبورتس مهمة نقل أحداث وفعاليات المباراة للمعلق الجزائري حفيظ دراجي.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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