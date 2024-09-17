شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يعلن التعاقد مع البرتغالى "فيليب ناسيمنتو" لمدة 3 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

نجح مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحى بالتعاقد مع لاعب الوسط و صانع الألعاب البرتغالى " فيليب ناسيمنتو " بعقد يمتد لـ " ثلاث " مواسم قادمة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان الاتحاد السكندري قد أبرم 12 صفقة خلال الميركاتو الصيفي الحالي بعد إعلان التعاقد مع كل من حامد الجابري ومروان داوود وعمرو جمعة وأحمد الشيمي وهشام عادل وأحمد أيمن وإسلام سمير وعبد الرحمن خالد جبنة ومحمود متولي وفادي فريد .

ونشرت الصفحة الرسمية لنادى الاتحاد السكندرى عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك للاعلان عن الصفقة وتوقيع اللاعب على العقود كالتالى..

واتفق الجهاز الفني لفريق الاتحاد السكندري على خوض مباراة ودية أمام فريق دلفي يوم الخميس المقبل، ضمن التحضير لخوض منافسات الموسم الجديد، ورفع اللياقة البدنية للاعبين.

ويرغب الجهاز الفني بقيادة بابا فاسيليلو في خوض عدد كبير من المباريات الودية من أجل تجهيز لاعبيه فنيا وزيادة الانسجام بين اللاعبين القدامى والصفقات الجديدة، والتعود على أسلوب لعب المدرب القبرصي وفلسفته التدريبية.