شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد اليد: تتويج منتخب الشباب ببطولة أفريقيا ليس وليد الصدفة والان مع تفاصيل الخبر

أبدى الدكتور محمد الأمين رئيس اتحاد كرة اليد سعادته البالغة بعد تتويج منتخب الشباب بلقب بطولة الأمم الإفريقية عقب التغلب على تونس في المباراة النهائية.

وقال الأمين أن منتخب شباب اليد كان عند حسن ظن الجميع وواصل تألقه بعدما نجح في وقت سابق في التتويج بلقب دورة الألعاب الإفريقية رغم صغر سن اللاعبين مشيرا إلى أن هذا المنتخب يتم التخطيط له من منذ زمن بعيد .

وأضاف الأمين أن منظومة كرة اليد في مصر تواصل نجاحاتها مشيرا إلى أن منتخب الشباب مستقبل اللعبة في ظل امتلاكه للعديد من اللاعبين أصحاب المستويات الفنية والبدنية المميزة والقادرة على المنافسة بكافة البطولات .

وتوج منتخب شباب اليد بلقب بطولة الأمم الإفريقية بعد الفوز في المباراة النهائية على تونس مستضيف البطولة بنتيجة 29/25 .