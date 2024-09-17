شكرا لقرائتكم خبر عن حلمي طولان يقترب من تدريب الإسماعيلي خلفا للراحل إيهاب جلال والان مع تفاصيل الخبر

اقترب حلمى طولان نجم الزمالك الأسبق من تولى تدريب الإسماعيلي خلفا للراحل إيهاب جلال، ودخل مجلس الإسماعيلى فى مفاوضات مكثفة مع طولان لتولى تدريب الدراويش على أن يتواجد محمد صلاح أبو جريشة فى الجهاز المعاون لطولان.

فى سياق آخر، تقدم على أبو جريشة رئيس قطاع الكرة بالنادى الإسماعيلى، ونائبه عماد سليمان، باعتذار لمجلس إدارة الدراويش برئاسة نصر أبو الحسن عن عدم الاستمرار مع الفريق فى الموسم الجديد.

ويأتى قرار أبو جريشة وسليمان بسبب رغبتهما فى الابتعاد عن الأجواء الكروية بعد فترة طويلة من العمل داخل الإسماعيلى.

وقرر مسئولو نادى الإسماعيلى، تأجيل بداية فترة الإعداد للموسم الجديد بعدما كانت ستبدأ الاثنين الماضى، بسبب وفاة الراحل إيهاب جلال خلال الأيام الماضية ولحين الاستقرار على المدير الفنى الجديد.

كان الجهاز الفنى للإسماعيلى بقيادة الراحل إيهاب جلال قرر بدء فترة الإعداد 15 سبتمبر الجارى، قبل أن يتم تأجيله لفترة لحين حسم بعض الملفات المهمة والتى يأتى أبرزها القيادة الفنية.