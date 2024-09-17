شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالله السعيد: هناك تركيز من الجميع بالزمالك لتحقيق أكبر عدد من البطولات والان مع تفاصيل الخبر

تحدث عبدالله السعيد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن مشاركته الأفريقية الأولى مع الفريق، خلال مواجهة الشرطة الكيني الأخيرة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقال اللاعب: "سعيد بالطبع بأن يكون الظهور الأول لي مع الفريق في البطولة الأفريقية بتسجيل هدف ساعد الزمالك على الفوز خارج الديار".

وأضاف عبد الله السعيد قائلاً: "هناك تركيز من الجميع داخل الفريق والجهاز الفني، بأن يكون هذا الموسم أفضل ونسعى لتحقيق أكبر عدد من البطولات".

واختتم تصريحاته قائلاً: "مستعدون لمباراة العودة أمام الشرطة الكيني من أجل مواصلة المشوار للحفاظ على لقب الكونفدرالية ".

ونجح عبد الله السعيد في تسجيل هدف الفوز للزمالك في مباراة الشرطة الكيني التي أقيمت السبت الماضي في ذهاب دور الـ٣٢ لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ومن المقرر أن تقام مباراة العودة باستاد القاهرة الدولي في الثامنة مساء يوم الجمعة المقبل.

وكانت بعثة الفريق الأبيض عادت إلى القاهرة صباح اليوم الاثنين قادمة من كينيا، ويستأنف الفريق تدريباته مساء غداً الثلاثاء استعداداً للقاء العودة امام الشرطة الكيني.