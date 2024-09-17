شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. اختبارات "كابيتانو مصر" بمحافظة قنا استعدادا لانطلاق الموسم الثالث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت محافظة قنا خضوع بعض اللاعبين الى الخضوع الى إختبارات كرة القدم خلال الأيام الماضية استعدادا لانطلاق الموسم الثالث من عمر برنامج "كابيتانو مصر" لاكتشاف المواهب.

وشهد الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، فعاليات إختبارات الموسم الثالث لمشروع كابيتانو مصر، بنادي الشبان المسلمين بمدينة قنا، والذى يستهدف الناشئين في عمر 14 عامًا من جميع أنحاء الجمهورية، مواليد 2010.

وأشاد محافظ قنا بالجهود المبذولة من القائمين على مشروع اكتشاف المواهب (كابيتانو مصر)، وفريق العمل بمديرية الشباب والرياضة، وتابع مراحل استقبال الشباب المتقدمين لإجراء الاختبارات والتي شملت ملء استمارات التقديم، يعقبها الكشف الطبي من خلال أطباء متخصصين، وقياسات الطول والوزن وغيرها من الاختبارات المهارية بواسطة اللجان الفنية للتقييم، متمنيا للشباب المتأهلين إلى المرحلة النهائية، التوفيق والنجاح لاستكمال مشوار التفوق والاحتراف بمختلف الأندية الرياضية كنواة للمشاركه في المنتخبات الوطنية مستقبلا.

والتقى محافظ قنا مع شباب YLY "شباب يدير شباب" ، أحد أهم المشروعات الشبابية التابعة لوزارة الشباب والرياضة، مثمنا دورهم في توسيع قاعدة المشاركة الشبابية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بالمحافظة، من خلال بناء القيادات الشابة وتأهيل الشباب لمواكبة سوق العمل مع نشر ثقافة التطوع من خلال المشاركة الفعالة بجميع المبادرات والأنشطة التى تقوم بها المحافظة.

وقال وكيل وزارة الشباب الرياضة بقنا، إن الدولة تسعى من خلال تدشين العديد من المبادرات الشبابية في مجال الرياضة باعتبارها جزء من استراتيجيتها في بناء الإنسان المصري، علاوة على رفع المكانة الدولية وتحسين ترتيبها العالمي في مجال الرياضة، لافتا أن المرحلة الثالثة من برنامج كابيتانو مصر شهدت حضور 2300 شاب من الموهوبين بمحافظة قنا، وسط فرحة عارمة بوصول المشروع الضخم والأهم فى اكتشاف المواهب إلى المحافظة.

وبدأت فعاليات الاختبارات بتسجيل اللاعبين لأسمائهم وتقديم الأوراق المطلوبة من اللجنة المشرفة على الاختبار، وفى مقدمتها شهادة ميلاد اللاعب وعقب الانتهاء من التسجيل يخضع اللاعبين للكشف الطبى وفحص طبى كامل لدى اللجنة الطبية المتواجدة باستمرار فى مكان الاختبار، وبعدها يتم قياس الوزن والطول للاعبين.

الجدير بالذكر أن برنامج "كابيتانو مصر" بدأ في عام 2022 واستمر لمدة 3 مواسم مستهدفة الناشئين في عمر 14 عامًا من جميع أنحاء الجمهورية، وذلك لاختيار أفضل 11 لاعبًا وتوزيعهم على الأندية المختلفة، وأن البرنامج أعد لاكتشاف المواهب الكروية من صغار السن، ويعد الأول من نوعه في مصر، ويقبل الناشئين الموسم الثالث من برنامج كابيتانو مصر 2024 من مواليد 2010 .