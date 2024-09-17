فوز"المغربي لكرة القدم داخل القاعة"أمام طاجيكستان في مونديال أوزبكستان

الرياص - اسماء السيد - إيلاف من الرباط:فاز المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة، الاثنين، على منتخب طاجيكستان بأربعة أهدف لهدفين، في المواجهة التي جمعتهما لحساب الجولة الأولى من دور مجموعات الدورة العاشرة لنهائيات كأس العالم،التي تحتضنها أوزبكستان حتى السادس من أكتوبر المقبل.

وبدأ المنتخب المغربي المواجهة بأفضل طريقة ممكنة، بنجاحه في افتتاح التسجيل عن طريق عثمان بومزو، في الدقيقة الأولى من المقابلة التي احتضنتها قاعة هومو أرينا، بمدينة طشقند.

عبد الكريم أنبيا

وغابت الفعالية الهجومية عن العناصر المغربية في ما تبقى من دقائق الشوط الأول، في الوقت الذي سعى فيه الفريق الخصم إلى إدراك التعادل دون نتيجة.

وجاءت بداية الشوط الثاني سجالا بين الطرفين مع إصرار من منتخب طاجيكستان على إدراك التعادل، قبل أن يعزز بومزوالنتيجة للمغاربة في الدقيقة 29.

وتألق الحارس المغربي عبد الكريم أنبيا في صد محاولات خطيرة للخصم، قبل أن يتمكن لاعب طاجيكستان سماندارريزوموف من تقليص النتيجة في الدقيقة 34، ليرد عليه سفيان الشعراوي بهدف ثالث في الدقيقة 37 وإدريس الرايس الفني بهدف رابع في الدقيقة 38. فيما سجل لمنتخب طاجيكستان اللاعب فيصلي ساردوروف الهدف الثاني، في الدقيقة الأخيرة من المواجهة.

واختير الحارس المغربي عبد الكريم أنبيا أفضل لاعب في المواجهة، التي أدارتها الحكمة الفنزويلية أوريانا زمبرانو، بمساعدة رافائيل فيلابلا (باراغواي)، وداني رودريغيز (أوروغواي) وكريستيان إسبيندولا (شيلي).

ويواجه المنتخب المغربي، في ثاني مواجهات مجموعته، منتخب بنما، الخميس المقبل، قبل أن يصطدم بالبرتغال في المقابلة الثالثة يوم 22 سبتمبر.

ويخوض المنتخب المغربي نهائيات أوزبكستان منقوصا من عنصرين مهمين للإصابة، هما يوسف جواد وبلال البقالي. فيما واجه طاجيكستان منقوصا من لاعب واحد من التشكيلة الرسمية المشاركة، هو سفيان بوريط.

وتضم قائمة المنتخب المغربي المشارك في النهائيات، والذي يدربه هشام الدكيك، 14 لاعباً، هم كريم أنبيا ومحمد شريدو ويوسف بنسالم وأنس العيان وأنس دحاني وعثمان الإدريسي وسفيان بوريط وإسماعيل أمزال وسفيان الشعراوي وعثمان بومزو وسفيان المسرار وخالد بوزيد وإدريس الرايس الفني ومحمد كمال.

ولا يخفي المغاربة طموحهم في المنافسة على اللقب العالمي، خلال مشاركتهم في نهائيات أوزبكستان، التي تشهد مشاركة 24 منتخبا.

وكان المنتخب المغربي، قد وصل إلى دور ربع النهاية في آخر دورة من نهائيات كأس العالم، والتي احتضنتها ليتوانيا ما بين 12 سبتمبر و3 أكتوبر 2021؛ وهو يحتل الرتبة السادسة في التصنيف العالمي، وراء البرازيل (1) والبرتغال (2) وإسبانيا (3)وإيران (4) والأرجنتين (5).