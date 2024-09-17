الامارات | مباريات اليـوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليـوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 17 سبتمبر 2024
أبطال آسيا -النخبة
باختاكور - الوصل 18:00
الريان - الهلال 20:00
أبطال أوروبا
يوفنتوس - أيندهوفن 20:45
يونغ بويز - أستون فيلا 20:45
ميونيخ - دينامو زغرب 23:00
ريال مدريد - شتوتغارت 23:00
ميلان - ليفربول 23:00
لشبونة - ليل 23:00
أبطال آسيا «2»
الاستقلال - الشارقة 20:00
الوحدات - سباهان 20:00
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