اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليـوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليـوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 17 سبتمبر 2024

أبطال آسيا -النخبة

باختاكور - الوصل 18:00

الريان - الهلال 20:00

أبطال أوروبا

يوفنتوس - أيندهوفن 20:45

يونغ بويز - أستون فيلا 20:45

ميونيخ - دينامو زغرب 23:00

- شتوتغارت 23:00

ميلان - 23:00

لشبونة - ليل 23:00

أبطال آسيا «2»

الاستقلال - الشارقة 20:00

الوحدات - سباهان 20:00

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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