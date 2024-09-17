رئيس رابطة الكتاب الرياضيين بإنجلترا : أتعحب من دفع صحفي مصر مبالغ للمصادر من أجل الحديث

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث بول مكارثي الرئيس التنفيذي لرابطة كتاب كرة القدم الإنجليزية في برنامج رقم 10 على القناة الأولى مع الإعلامي كريم رمزي اليوم الثلاثاء ، عن الصحافة الرياضية في مصر ، كذلك تعاملات محمد صلاح مع الصحافة الإنجليزية .

ـ وقال في تصريحاته: كنت مندهشا من شغف كرة القدم بالنسبة للجماهير المصرية والإعلام الإنجليزي يجب أن يتعلم من هذا الشغف.

ـ الصحفيون لابد أن يتحلوا بالمصداقية والناس تريد فقط الحقيقة.

ـ نحن في إنجلترا لا ندفع للمصادر لإجراء حوارات صحفية والأمر مختلف عن مصر.

- محمد صلاح يحترم الصحفيين في إنجلترا ونعامله بالمثل وهو واحد من أفضل 10 لاعبين في تاريخ إنجلترا.