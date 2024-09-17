شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يحذر المصرى من إيقاف القيد بسبب مستحقات حسام حسن والان مع تفاصيل الخبر

أرسل الاتحاد المصرى لكرة القدم، خطاباً رسمياً إلى النادى المصرى، يحذر من خلاله النادى البورسعيدى من إيقاف قيد الفريق، وذلك بسبب عدم سداد مستحقات حسام حسن مدرب الفريق السابق، والمدير الفنى الحالى للمنتخب الوطنى.

وجاء خطاب اتحاد الكرة كالتالى..



اتحاد الكرة

من جانبه، علق رجب عبد القادر نائب رئيس النادى المصرى على أزمة مستحقات حسام حسن مدرب الفريق السابق، وقال عبد القادر في تصريحات تليفزيونية: "المصري لديه حقوق عند حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني، وهناك لجنة فض المنازعات وسوف نلجأ للمحكمة الرياضية الدولية ضد المدرب، ولم نقيل جهازه المعاون بما فيهم إبراهيم حسن، حتى ندفع مستحقاته، وتمت إقالة المدير الفني فقط، وكل ما يشاع ضد النادي غير صحيح".

واختتم: "حسام حسن طلب مستحقاته ونحن نطلب حقوقنا ولن نفرط في حقوقنا، وجهزنا ملفًا كاملًا ضده".

من ناحية أخرى، يستعد النادي المصري لمواجهة الهلال الليبي في مباراة إياب الدور التمهيدي الثاني ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتي تجمع الفريقين في السابعة مساء الأحد المقبل، وكانت مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين بمدينة بنغازي الليبية، انتهت بفوز الهلال الليبي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.