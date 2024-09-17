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موعد قمة ليفربول وميلان اليوم في دوري الأبطال.. والقناة الناقلة والمعلق.. والتشكيل المتوقع

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الشارقة - اميمة ياسر - يستضيف إي سي ميلان نظيره في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب «سان سيرو»، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وأسفرت القرعة عن 8 خصوم لـ ليفربول في تلك المرحلة من البطولة، وهم على الترتيب: ميلان، بولونيا، لايبزيج، باير ليفركوزن، ، جيرونا، ليل وآيندهوفن.

وسيكون النظام الجديد لدوري أبطال أوروبا ستظل كل الفرق الـ36 في مجموعة واحدة، ويخوض كل منها 8 مباريات تحددت بشكل عشوائي، وتتأهل الفرق التي تحتل المراكز من الأول إلى الثامن مباشرة إلى دور الـ16.

تشكيل ليفربول المتوقع ضد ميلان بدوري أبطال أوروبا

في حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، كوناتي، فان دايك، روبرتسون.

خط الوسط: واتارو إندو، جرافنبرج، سوبوسلاي.

في الهجوم: محمد صلاح، جوتا، لويس دياز.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول وميلان اليوم في

تُذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1، بتعليق سعيد الكعبي.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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