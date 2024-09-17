7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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شهد اليوم الثلاثاء، 17 - 9 - 2024، العديد من الأحداث الرياضية الهامة وأبرزها، كالوشا يقترب من الانضمام للزمالك، وكولر يحسم موقف زعلوك مع الأهلي.

كالوشا يقترب من الانضمام للزمالك

مازال أحمد كالوشا مدافع فريق إنبى فى دائرة اهتمامات مسئولى نادى الزمالك لتدعيم خط الدفاع الأبيض، بعد فشل ضم محمد إسماعيل مدافع زد بسبب تمسك ناديه باستمراره مع زد ورفض رحيله لنادى الزمالك.

كولر يحسم موقف زعلوك مع الأهلي

منح مسئولو النادي الأهلي مارسيل كولر، المدير الفني، حرية تقرير مصير محمد زعلوك من الاستمرار في صفوف الفريق الأحمر بالموسم المقبل، بعد قطع إعارته إلى نادي مودرن سبورت أو تجديد إعارته لأي من الأندية الراغبة فى الحصول على خدمات اللاعب، لاسيما أن موقف اللاعب لم يتحدد حتى الآن.

الإسماعيلى ينهى اتفاقه مع حلمى طولان لخلافة إيهاب جلال

أنهى مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة المهندس نصر أبو الحسن اتفاقه مع حلمى طولان نجم الزمالك الأسبق من أجل تولى تدريب الإسماعيلى خلفا للراحل إيهاب جلال.

اتحاد الكرة يدرس استمرار محمد فاروق فى لجنة الحكام لحين انتخاب مجلس جديد

يدرس اتحاد الكرة استمرار محمد فاروق رئيساً للجنة الحكام لحين انتخاب مجلس جديد، على أن يقوم المجلس بتحديد هوية رئيس اللجنة الجديد سواء مصري أو أجنبي.

الأهلي يفحص يحيى عطية الله استعداداً لمواجهة جورماهيا الكينى

يخضع المغربي يحيى عطية الله، لاعب الأهلي، لفحص طبي جديد خلال الساعات القادمة بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة فريقه الأخيرة أمام جورماهيا الكيني في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا؛ لتحديد حجم الإصابة ومدة العلاج والبرنامج العلاجي والتأهيلي الذي سيخضع له اللاعب قبل العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية ومن ثم المباريات الرسمية.

اتحاد الكرة يحذر المصرى من إيقاف القيد بسبب مستحقات حسام حسن