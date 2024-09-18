شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يخوض أولى وديات الموسم الجديد بمواجهة قليوب اليوم والان مع تفاصيل الخبر

يخوض فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى في الخامسة مساء اليوم الأربعاء أولى وديات الموسم الجديد بمواجهة قليوب على ستاد جهاز الرياضة لرفع الكفاءة البدنية والفنية للاعبين.



واستقر عبد الحميد بسيونى على دخول فريقه معسكر مغلق بمدينة الاسماعيلية لمدة 12 يوماً فى الفترة من 28 سبتمبر الجاري وحتى 10 أكتوبر المقبل تتخله بعض المباريات الودية متدرجة المستوى.



واتفق الجهاز الإداري لنادى طلائع الجيش مع نادى قليوب على خوض ودية غداً الأربعاء ثم يواجه نادى دايموند فى 24 من سبتمبر الجاري ثم يواجه فاقوس في أولى وديات معسكر الإسماعيلية ثم يلاقى فاركو في الأول من أكتوبر المقبل.



وتعاقد طلائع الجيش مع الخماسى باسم مرسى ومعاذ الحناوى ورجب عمران وأحمد علاء وعماد فتحى لتدعيم صفوف الفريق بالموسم الجديد، بالإضافة لتمديد تعاقد إسلام محارب وعماد السيد موسمين إلى جانب استعادة جهود محمد فتح الله بعد نهاية الإعارة في الجندل السعودى بينما رحل عن الفريق عبد الرحمن شيكا ومحمد حمدى زكى وعمر السعيد بعد انتهاء اعارتهم.



وسجل طلائع الجيش 24 لاعباً في قائمته الأولى باتحاد الكرة هم: "محمد شعبان وعمر رضوان وحسن مجدى وخالد سطوحى وعمرو طارق ومحمد دياب ومحمد فتح الله وأحمد متعب وفريد شوقى وعبد الرحمن زولا وعلى حمدى وحميد ماو وأحمد سمير وأحمد الشيخ ومحمد هانى وكريم طارق وموسى دياورا ومصطفى الخواجة وجودوين شيكا والسيد أبو أمنة وكريم حلاوة مع ثلاثى فريق 2003 خالد عوض وفارس حاتم ومؤمن عبد العاطى".



وتأكد بقاء الثلاثى النيجيري جودوين شيكا مهاجم طلائع الجيش والغينى موسى دياورا لاعب خط وسط الفريق، والتنزانى حميدو ماو لاعب الفريق بالموسم الجديد

وتمسك عبد الحميد بسيونى المدير الفني للطلائع ببقاء الثلاثى في صفوف الفريق بالموسم الجديد بعد حالة الغربلة التى تشهدها قائمة الأجانب بصفوف فريقه.