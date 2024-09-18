توماس مولر يكسر الرقم القياسي لأكثر الاعبين تمثيلا لنادي واحد في دوري الابطال

ياسر رشاد - القاهرة - حطم نجم نادي بايرن ميونخ ومنتخب ألمانيا توماس مولر خلال مباراة بايرن ميونخ امام دينامو زغرب الكرواتي الرقم القياسي لأكثر الاعبين ارتداءا لفانلة نادي واحد في دوري أبطال أوربا ليكسر الرقم القياسي الحالي الذي كان يمتلكه نجم برشلونة السابق تشافي هيرنانديز .

وكان توماس مولر قد شارك كبديل في مباراة بايرن ميونخ مع دينامو زغرب والتي انتهت بفوز الفريق البافاري بتسعة أهداف مقابل هدفين لتكون هذه المباراة هي المباراة رقم ١٥٢ التي يشارك فيها توماس مولر مع بايرن ميونخ في دوري أبطال أوربا ليتفوق على تشافي هيرنانديز الذي كان يمتلك ١٥١ مباراة في دوري الأبطال مع نادي برشلونة الأسباني.

اكثر الاعبين مشاركة في دوري أبطال أوربا بفانلة نادي واحد :

الاول : توماس مولر مع بايرن ميونخ ١٥٢ مباراة

الثاني : تشافي هيرنانديز مع برشلونة ١٥١ مباراة

الثالث : ايكر كاسياس مع ريال مدريد ١٥٠ مباراة

الرابع : ليونيل ميسي مع برشلونة ١٤٩ مباراة

الخامس : ريان جيجز مع مانشيستر يونايتد ١٤١ مباراة .

السادس: كريم بنزيمة مع ريال مدريد ١٣٣ مباراة.

السابع : راؤول مع ريال مدريد ١٣٠ مباراة

الثامن : اندرياس انيستا مع برشلونة ١٣٠ مباراة

التاسع : سيرجيو بوسيكيتس مع برشلونة ١٢٩ مباراة

العاشر : سيرجيو راموس مع ريال مدريد ١٢٩ مباراة .