هوتر : مواجهة دوري الابطال مع برشلونة تختلف عن كأس جامبر

ياسر رشاد - القاهرة - بعد اقل من شهر من مباراتهما في نهائي كأس خوان جامبر السنوية في برشلونة يستضيف مساء الخميس فريق برشلونة الاسباني فريق موناكو الفرنسي في اولى مباريات الفريقين ضمن مباريات الجولة الاولى لدوري ابطال اوربا .

وتلقى مواجهة الفريقين قبل اقل من شهر في نهائي كأس جامبر والتي انتهت بفوز موناكو بثلاثة اهداف مقابل لاشىء بظلالها على مباراة مساء الخميس بدوري الابطال حيث رفض ايدى هوتر المدير الفني لفريق موناكو الفرنسي القياس على مباراة نهائي كأس خوان جامبر لمباراة الغد الرسمية في دوري ابطال اوربا.

وقال أيدي هوتر المدير الفني لفريق موناكو في في تصريحات لصحيفة الموندو ديبورتيفو الاسبانية : لا يمكن اعتبار مباراة كأس خوان جامبر مرجعا لمباراة الغد امام برشلونة فهانز فليك المدير الفني لبرشلونة تمكن من تحسين اشياء كثيرة في الفريق الكاتالوني وراينا البارسا يحقق خمسة انتصارات متتالية في الدوري الاسباني وهو ما يعني جاهزيتهم الكاملة للمباراة لكن في نفس الوقت نحن ايضا جاهزون لتلك المباراة المرتقبة .

واضاف ايدي هوتر : من الصعب مواجهة هجوم فريق برشلونة بكل تأكيد وعلينا الدفاع كفريق متكامل . علينا عدم التركيز على لاعب واحد مثل لامين يامال لنخرجه من المباراة بل علينا ان نركز على كل لاعبي برشلونة مثل ليفاندوفيسكي و رافينيا و فيران توريس وهذا هو مفتاح تفوقنا في المباراة .