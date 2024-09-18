شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. الأهلى بطلا للدوري للمرة 42 في تاريخه والان مع تفاصيل الخبر

في مثل هذا اليوم 18 سبتمبر 2020، حقق الفريق الأول بالنادي الأهلي بطولة الدوري للمرة الـ42 فى تاريخه والخامسة على التوالي، بعد خسارة منافسه الزمالك بهدف دون رد على يد أسوان فى اللقاء الذى أقيم باستاد القاهرة فى الأسبوع الـ28 من المسابقة.

وجاء تتويج الأهلي باللقب قبل 7 جولات كاملة من النهاية، حيث اتسع الفارق بينه وبين الوصيف الزمالك إلى 23 نقطة، وهو ما يستحيل جمعه خلال جميع المباريات المتبقية.

وشهد حسم الأهلي للقب الدوري للمرة الـ42 في تاريخه تتويج 5 لاعبين لأول مرة بالقميص الأحمر هم: محمود عبد المنعم "كهربا"، محمود متولي، أليو ديانج، أليو بادجي ومحمد مجدي "قفشة".

وأصبح ذلك اللقب وقتها هو الثاني لرينيه فايلر مدرب الأهلي مع الفريق الذي أشرف على تدريبه بداية الموسم الجاري بعد السوبر المصري ضد الزمالك.

وكان هذا اللقب هو الخامس على التوالي للأهلي في الدوري وهي رابع أطول فترة في تاريخ المارد الأحمر التي يتوج فيها باللقب بشكل متتالي.

وكان هذا التتويج هو الخامس على التوالي للنادي الأهلي بعدما نجح في حصد اللقب مواسم 2015-16، 2016-17، 2017-18، 2018-19، 2019-20.

وكان لمحمد الشناوي حارس مرمى فريق الأهلي دورا مؤثرا في فوز المارد الأحمر بلقب الدوري هذا الموسم حيث حقق 20 كلين شيت من أصل 27 مباراة خاضها الأهلي في الدوري.

وإجمالا توج الاهلى بـ152 بطولة هي 44 بطولة دورى عام، و39 لقبا ببطولة كأس مصر، 14 لقب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.

ونجح الأهلى فى الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993، وتوج النادى الأهلى بـ12 لقبا لدورى الأبطال الأفريقى (1982 – 1987 – 2001- 2005 – 2006 – 2008 – 2012 – 2013 – 2020- 2021 – 2023 – 2024)

وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 8 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014 و2020 و2021، وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الأحمر بـ26 لقبا قاريا حتى الآن.

وعربياً، فاز الأهلي بالبطولة العربية لأبطال الدوري مرة واحدة، وبالبطولة العربية لأبطال الكئوس مرة واحدة، وبكأس النخبة العربية مرتين.

هذا بخلاف فوز الأهلي بأربعة ميداليات برونزية في بطولة كأس العالم للأندية.