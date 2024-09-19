"ستارلينك" أعلنت إطلاق خدمتها للإنترنت الفضائي في اليمن

أعلنت شركة "ستارلينك" المملوكة للملياردير الأميركي إيلون ماسك، إطلاق خدمتها للإنترنت الفضائي في اليمن، الذي يصبح بذلك أول بلد في الشرق الأوسط يحصل على هذه الخدمة.

وتُظهر خريطة على الموقع الرسمي للشركة أن اليمن الذي يشهد نزاعًا منذ 2014، هو البلد الوحيد في الشرق الأوسط الذي تتوفر فيه خدمة "ستارلينك".

وفي السادس من آب، أقرّت الحكومة اليمنية المعترفة بها دوليًا إطلاق الخدمة، وقالت إن ذلك سيحصل "من خلال نقاط بيع المؤسسة الموزعة" التي ستقدم "كافة الخدمات من بيع الأجهزة وتفعيلها وتسديد رسوم الاشتراك بأسعار مناسبة وتقديم خدمات أخرى منها الدعم الفني المباشر".

وهنأت السفارة الأميركية في اليمن، بالحصول على الخدمة معتبرة أن "هذا الإنجاز يوضح كيف يمكن للتكنولوجيا أن تفتح فرصا جديدة وتدفع عجلة التقدم".

لكنّ حركة "أنصار الله" في اليمن التي لديها السلطة في صنعاء، انتقدت منشور السفارة الأميركية، حيث قال العضو في المكتب السياسي لحركة "أنصار الله علي البخيتي إن المنشور يؤكد علاقة إطلاق ستارلينك "بالحرب التي تشنها أميركا على اليمن مما يهدد بتوسيع رقعة الصراع لتطال مدارات الفضاء الخارجي لأول مرة في التاريخ".

ونظام "ستارلينك" الذي يتصل بالإنترنت عبر الأقمار الصناعية تابع لشركة "سبايس إكس" المملوكة لإيلون ماسك، وتنتشر خدماته في البلدان التي تعاني حروبًا وتتأثر فيها خدمات الاتصالات والإنترنت.

وتتيح شبكة "ستارلينك" المتصلة بأقمار اصطناعية ذات مدار أرضي منخفض، توفير الانترنت السريع في مناطق نائية أو مواقع تعطلت فيها البنية التحتية لخدمة الاتصالات العادية.