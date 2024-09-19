شكرا لقرائتكم خبر عبر كأسي اليوم الوطنيّ والملك فيصل بموسم سباقات الطائف.. أسبوع فروسي يجسّد الوطنية والأصالة على ميدان الملك خالد في الحوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يُقيم نادي سباقات الخيل أسبوعًا سباقيًّا مميزا في الحفلين (35 – 36 ) يومي الجمعة والسبت، والذي يتضمّن الكؤوس الكبرى الفئوية، ضمن موسم سباقات الطائف، حيث يشهد مضمار ميدان الملك خالد بالحوية، إقامة كأس الملك فيصل بن عبد العزيز -رحمه الله- للخيل العربية الأصيلة، المصنّف دوليًّا ضمن سباقات الفئة الثالثة، بالإضافة إلى كأس الأمير عبد الله الفيصل -رحمه الله- المصنّف بدرجة ليستد دوليًّا إضافة إلى كأس عكاظ، وكؤوس الطائف، وأخيراً الكأس المرتبطة بالمناسبة الغالية. كأس اليوم الوطنيّ.

وبهذه المناسبة، تحدث صاحب السمو الملكيّ الأمير بندر بن خالد الفيصل، المستشار بالديوان الملكيّ، رئيس مجلس إدارة هيئة الفروسية، رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل، عن هذا الأسبوع الحافل قائلًا: "في البداية يسعدني ويشرفني أن أتقدّم بالتهنئة لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وإلى مقام صاحب السمو الملكيّ الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز وليّ العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بمناسبة اليوم الوطنيّ السعوديّ الرابع والتسعين، حيث نعيش في هذا اليوم، بفضل الله ثمّ بفضل قيادتنا الرشيدة، في نعم كثيرة من أهمها الأمن والازدهار والنجاحات الكبرى على جميع الأصعدة المحلية والدولية. كما أهنّئ الوسط الفروسيّ بهذه المناسبة العزيزة على أبناء هذا الوطن المعطاء".

وأضاف سموُّه: "بشعار وهوية اليوم الوطنيّ 'نحلم ونحقق'، ننظّم كأس اليوم الوطنيّ في أمسية يوم السبت الموافق 21 سبتمبر 2024، حيث تجتمع نخبة من الخيل الطامحة في الفوز بهذا الكأس المقرون اسمه بالوطن وتاريخه.

وتأتي كؤوس اليوم الوطنيّ والملك فيصل وما يصاحبها؛ تأصيلًا للوطنية وللإرث الفروسي الكبير".

وعن كأس الملك فيصل وكأس الأمير عبد الله الفيصل -رحمهما الله- قال سموّ الأمير بندر: "يُقام كأس الملك فيصل هذا العام بنسخة متطوّرة لمواكبة تطلعات القيادة. فبعد توفيق الله ثم الدعم الكبير غير المحدود من قيادة المملكة العربية السعودية، وفي خطوة تطويرية كبيرة، رُقّيَ تصنيف كأس الملك فيصل للخيل العربية الأصيلة إلى الفئة الثالثة دوليًّا، بعد أن كان يقام في السابق ضمن مجموعة السباقات المصنّفة بدرجة ليستد دوليًّا. وهذا يعكس أهميته على خارطة سباقات الخيل العربية عالميًّا، وهو إنجاز رائع يتوافق مع تطلعاتنا المقرونة بالخطط الاستراتيجية نحو التميز والاستمرارية، ضمن مقدِّمة مصافّ نوادي وهيئات السباقات عالميًّا. ويحظى هذا الشوط بتواجد نخبة خيل الثلاث السنوات، التي تعتبر ركيزة مهمة في مسيرة السباقات والإنتاج المحليّ، بجائزة مالية كبيرة قدرها مليون ريال، تشجيعًا للملّاك على اقتناء الأفضل والمنافسة على هذا الكأس الكبير".

وأضاف سموُّه: "أولينا التوزيع والتنويع بين فئات ودرجات الخيل في هذا اليوم المهمّ، حيث نقيم كذلك كأس الأمير عبد الله الفيصل، المصنّف دوليًّا بدرجة ليستد، والذي يجمع نخبة من أقوى الأسماء في الميدان السعوديّ، من الأبطال الذين لهم حضور فاعل محليًّا ودوليًّا، وبجائزة مالية قدرها مليون ريال؛ للتشجيع على الارتقاء بنوعية الخيل، وتشجيع الملّاك على اقتناء الأفضل دائمًا".

وتابع سموُّه: "من ثمار إقامة هذين الشوطين، تواجُد الخيل المشارِكة وأبطالُها في الاستحقاقات العالمية الكبرى، مثل سباقي العبية والمنيفة المصاحبين لكأس السعودية وسباق الكحيلة كلاسيك".

وفيما يتعلّق بالكؤوس المصاحبة، قال رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل: "راعينا جانب المساواة وتعدد الفرص بين الخيل في جميع الفئات والدرجات، لذلك نقيم مجموعة كؤوس الطائف، بواقع أربعة سباقات للأمهار والخيل المستسنة. هذه الكؤوس مستوحاة من عروس المصائف، محافظة الطائف، وكذلك كأس عكاظ الذي يقترن اسمه تاريخيا كذلك بالطائف و التي تجتمع فيها نخبة الخيل المهجنة الأصيلة، للفوز بإحدى هذه الكؤوس".

أسبوع سباقيّ وطنيّ

ومن جانبه، تحدّث الأستاذ زياد المقرن، الرئيس التنفيذيّ لنادي سباقات الخيل، عن أهمية كؤوس الأسبوع السباقيّ الثاني عشر، قائلًا: "أتقدم بالتهنئة لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وصاحب السموّ الملكيّ الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، وليّ العهد، رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بمناسبة اليوم الوطنيّ الرابع والتسعين، في عصر النماء والرخاء والأمن الذي نعيشه في مملكتنا الغالية. كما أهنئ منسوبي نادي سباقات الخيل، والوسط الفروسيّ بمختلِف شرائحه، بهذه المناسبة الغالية على قلوبنا".

وأضاف المقرن: "نعود هذا العام -من خلال موسم سباقات الطائف- إلى الكؤوس الكبرى، المتمثلة في كأس اليوم الوطنيّ وكأس الملك فيصل بن عبد العزيز، المصنّف بالفئة الثالثة دوليًّا، وكأس الأمير عبد الله الفيصل، المصنف كذلك دوليًّا بدرجة ليستد، وكؤوس الطائف، حيث يشهد ميدان الملك خالد أسبوعًا سباقيًّا متميّزًا على صعيد الفئات والبطولات والجوائز المالية الكبرى، التي تصل إلى خمسة ملايين ريال، مع تتنوع المسافات والأعمار بهدف شمول جميع الشرائح السباقية للخيل العربية الأصيلة والخيل المهجنة الأصيلة".

وختم المقرن تصريحاته قائلًا: "نظرًا لأهمية كؤوس وبطولات هذا الأسبوع، فقد شهدت قوائم الأشواط تسجيلًا كبيرًا من الملّاك والمدربين؛ طمعًا في الظفر بهذه الكؤوس وجوائزها المالية الكبيرة. كما تمت الاستعدادات من جميع الإدارات الفنية والطبية والبيطرية، بما يرتقي بهذا الحدث الموسميّ الكبير".

أشواط أمسية الجمعة

تُستهلّ سباقات أمسية الجمعة بشوط الأفراس المبتدئة، برعاية الوطنية للإسكان NHC، ويليه شوط الخيل المبتدئة برعاية البنك الأهليّ السعوديّ، ثم شوط كأس الطائف برعاية لوسد، وشوط كأس الطائف برعاية هاودن، وكأس الطائف برعاية الوطنية للإسكان NHC في الشوط الخامس، وكأس الطائف برعاية البنك الأهليّ السعوديّ في الشوط السادس، وكأس عكاظ برعاية مجموعة بوتيك في الشوط السابع، ثم كأس الأمير عبد الله الفيصل المصنّف دوليًّا بدرجة ليستد في الشوط الثامن. وتُختتم الأمسية بكأس الملك فيصل، المصنف دوليًّا ضمن سباقات الفئة الثالثة في الشوط التاسع الأخير.

أشواط أمسية السبت

تنطلق سباقات أمسية السبت بشوط تكافؤ 80-96. يليه شوط لوسد تكافؤ 74-90. ثم شوط الخيل الرابحة من 0-2 برعاية لوسد.

وشوط لوسد تكافؤ 70-86. وخُصّص الشوط الخامس لـ الأفراس المبتدئة برعاية الوطنية للإسكان NHC.

أمّا الشوط السادس فخُصص لـ البنك الأهليّ السعوديّ تكافؤ 0-60. والشوط السابع لـ هيئة تطوير بوابة الدرعية تكافؤ 0-60.

والثامن لـ هيئة تطوير بوابة الدرعية تكافؤ 70-86. قبل أن تُختتم الأمسية بكأس اليوم الوطنيّ برعاية هيئة تطوير بوابة الدرعية في الشوط التاسع الأخير.

الحضور

يمكن للجميع التسجيل إلكترونيًّا للحصول على باقات التذاكر المجانية أو المميزة. وتبدأ أسعار التذاكر المميزة من 35 ريالًا سعوديًّا، وتشمل كل مزايا الدخول العامّ، بالإضافة إلى دخول جناح "نبض النادي"، الذي يوفّر موقعًا مميزًا بالقرب من السباق، إلى جانب إمكانية الوصول إلى الصالات والمطاعم التي يشرف عليها الشيف المتميز فادي منيمنة، الحائز على عديد من الجوائز في مجاله.

لحضور أمسية كأسي الملك فيصل والأمير عبد الله الفيصل:

https://webook.com/ar/events/taif-raice-night-20

لحضور أمسية كأس اليوم الوطنيّ:

https://webook.com/ar/events/national-day-cup-race-night

الصور: https://drive.google.com/drive/folders/1Kbro90BY5QvXmvFbO39Z5zU6GcpXAN61?usp=sharing

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع:

www.jcsa.sa