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المتحدة للرياضة: بعد أن قدم الأهلي موسمًا استثنائيًا، حان الوقت للاحتفال بتسليم درع الدوري يوم السبت

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القاهرة - سامية سيد - تنظم الشركة المتحدة للرياضة برئاسة محمد يحيي لطفى و سيف الوزيري نائب رئيس الشركة  المتحدة للرياضة ،  بالتنسيق مع رابطة الأندية المحترفة إحتفالية تسليم درع الدوري للنادي الأهلي يوم السبت المقبل عقب مباراة جورماهيا الكيني .

وتنقل قناة أون تايم سبورت مبارة الأهلي و جورماهيا الكيني في دور الـ32 لدوري الأبطال الأفريقي ، ثم يعقبها حفل تسليم درع النادي الأهلي .


علقت الصفحة الرسمية للمتحدة للرياضة على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي ": " بعد أن قدم الأهلي موسمًا استثنائيًا، حان الوقت للاحتفال احتفالية تسليم درع الدوري بعد مباراة الأهلي وجورماهيا يوم السبت الموافق 21 سبتمبر في ستاد القاهرة الدولي .

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حفل تسليم الدرع (2)
حفل تسليم الدرع (2)
الأهلي - اون تايم
الأهلي - اون تايم

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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