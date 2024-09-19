استبعاد أحمد فتوح من قائمة الزمالك لمباراة الشرطة الكيني

ياسر رشاد - القاهرة - استبعد المدرب البرتغالى جوزيه جوميز، أحمد فتوح ظهير أيسر الزمالك، من قائمة الفريق الأبيض المستدعاة لمواجهة الشرطة الكيني المقرر لها غدا الجمعة على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وجاء قرار جوميز باستبعاد أحمد فتوح من قائمة الزمالك بسبب عدم الجاهزية الفنية رغم نزوله للتدريبات الجماعية إلا أن المدرب يرى منح اللاعب بعض الوقت من أجل الدخول في الأجواء والمعسكرات.

ويلتقي الزمالك، فريق الشرطة الكيني غدًا الجمعة ضمن منافسات إياب دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية على ملعب استاد القاهرة، في تمام الثامنة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

وكان الزمالك، قد حقق الفوز بهدف مقابل لا شيء سجله عبد الله السعيد، في لقاء الذهاب الذي أقيم في العاصمة الكينية نيروبي.

وكانت محكمة جنايات مطروح الدائرة الثانية جنايات برئاسة المستشار أمجد السيد عوض رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار بركات عبد الحليم والمستشار محمد عبد السميع العشماوى والمستشار عبد الجليل محمد حماد، وسكرتير المحكمة حسن عمر، قررت تأجيل محاكمة أحمد فتوح لاعب الزمالك، لجلسة 22 أكتوبر وإخلاء سبيله بضمان مالى 50 ألف جنيه.

مران الزمالك الأخير..

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، استعداداته لمواجهة الشرطة الكيني في منافسات بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وشهد المران جلسة بين البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني واللاعبين قبل المران، طالبهم خلالها بضرورة التركيز من أجل تحقيق الفوز.

وأدى اللاعبون تدريبات بدنية خفيفة تحت إشراف جواو ميجيل مخطط الأحمال، وتدريبات خططية قبل خوض تقسيمة فنية لتنفيذ ما تم التدريب عليه.

وخصص الجهاز الفني فقرة لتدريب اللاعبين على ركلات الترجيح، استعداداً للمواجهة المرتقبة أمام الشرطة الكيني في الكونفدرالية.

ويطمح الزمالك في المضي قدمًا نحو الحفاظ لقب بطولة الكونفدرالية، بعد التتويج بها في النسخة الماضية للمرة الثانية بتاريخه على حساب نهضة بركان المغربي.

وكان الاجتماع الفني للمباراة قد أسفر عن ارتداء الزمالك للقميص الأزرق الفاتح "اللبني" والشورت الأسود، في حين سيرتدي حارس المرمى زيه باللون الوردي.

وفي نفس الوقت سيرتدي فريق الشرطة الكيني زيه باللون الأصفر الكامل "القميص الأصفر والشورت الأصفر"، في حين سيرتدي حارس المرمى زيه الكامل باللون البرتقالي.

وحضر الاجتماع الفني من الزمالك، عمرو أبو العز المدير الإداري وعبد الله حسين إداري الفريق وباسم زيادة مسؤول العلاقات العامة، بجانب مسؤولي نادي الشرطة الكيني، بالإضافة إلى طاقم التحكيم المكلف بإدارة اللقاء.