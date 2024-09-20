شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يفاوض الجونة لضم المدافع أحمد حسام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل مسئولو فريق البنك الاهلى في مفاوضات مع نظيرهم الجونة لضم أحمد حسام مدافع الفريق الساحلى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية قبل إنطلاق بطولة الدورى المصرى الممتاز.

ويسعى العديد من الأندية الحصول على خدمات أحمد حسام من فريق الجونة في مقدمتهم الزمالك وبيراميدز وسيراميكا عقب الظهور بشكل قوى خلال الموسم الماضى.

وقرر طارق مصطفى المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى البنك الأهلى خوض معسكر مغلق بمدينة برج العرب خلال الفترة من 12 إلى 26 سبتمبر الجارى لإستكمال برنامج الإعداد للموسم الجديد.

ومن المقرر أن يخوض فريق البنك الأهلى مجموعة من المباريات التجريبية خلال فترة المعسكر.