شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستهدف التأهل لدور المجموعات أمام الشرطة الكينى بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك فى الثامنة مساء اليوم الجمعة نظيره الشرطة الكينى على ستاد القاهرة الدولى فى لقاء يبحث فيه الفارس الأبيض عن الفوز وإحباط أمال بطل كينيا مبكراً من أجل التأهل إلى دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

واستقر البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك على تثبيت تشكيل الفريق في مباراة الشرطة الكينى المقرر لها اليوم الجمعة على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وينوى جوميز بدء مباراة الشرطة الكينى بالتشكيل التالى: حراسة المرمى: محمد صبحي،خط الدفاع: محمد شحاتة – حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – عمر جابر،خط الوسط: نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – ناصر ماهر،خط الهجوم: مصطفى شلبي – سيف الجزيري – أحمد مصطفى زيزو.

وطالب جوميز اللاعبين بتنفيذ التعليمات الفنية المكلفين بها وضرورة نقل الكرة السريع والتمركز الجيد داخل الملعب، واللعب بإيجابية على مرمى المنافس.

كانت مباراة الذهاب التى جمعت الزمالك مع الشرطة الكينى في إطار ذهاب دور الـ32 من الكونفدرالية قد أنتهت بفوز ثمين للفريق الأبيض بهدف نظيف أحرزه عبد الله السعيد.