شكرا لقرائتكم خبر عن يورتشيتش يضع خطة بيراميدز لعبور الجيش الرواندي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق الكرة بنادي بيراميدز استعداداته مساء اليوم الجمعة للقاء الجيش الراواندي في إياب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا المباراة التي ستقام بينهام بإستاد الدفاع الجوي.

كانت مباراة الذهاب التي جمعت بيراميدز مع الجيش الراواندي قد انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 في المباراة التي أقيمت بينهم بالعاصمة الرواندية كيجالي يوم السبت الماضي حيث تقدم أصحاب الأرض ثم تعادل بيراميدز قبل النهاية بدقائق.

يركز الجهاز الفني لفريق بيراميدز خلال مران الفريق اليوم علي تجهيز جميع اللاعبين تحسبا لأي مفاجأت في المباراة خاصة أن المنافس لن يكون صيد سهل رغم إنتهاء مباراة الذهاب بالتعادل الإيجابي.

يأتي في مقدمة تركيز الجهاز الفني لبيراميدز بقيادة الكرواتي كورنسيلاف يورتشيتش ضورة استخدام خاصية التصويب من مسافات مختلفة وأيضا الهجوم من الأجناب والعمق للتنوع لضرب أي تكتل دفاعي متوقع من الضيوف من اجل إحراز أهداف مبكرة.

تقام مباراة بيراميدز مع نظيره الجيش الرواندي في التاسعة مساء غدا السبت على ستاد الدفاع الجوى في إطار مباريات إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

كان بيراميدز قد وصل لدور الـ 32 بعدما تخطي جي كيه يو، في دور الـ 64 من عمر مواجهات بطولة دوري أبطال إفريقيا، وأقيمت المباراتان في القاهرة على ملعب الدفاع الجوي.

واستطاع بيراميدز تحقيق الفوز على جي كيه يو، بنتيجة 9-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب حيث فاز في لقاء الذهاب 6-0، وفي مواجهة العودة انتصر 3-1.

فريق الجيش الرواندي تأهل إلى دور الـ 32 بعدما حقق الفوز على منافسه عزام التنزاني بهدفين مقابل هدف، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.