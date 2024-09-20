شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يطالب كل اللاعبين بالتواجد في الاستاد غدا للمشاركة في احتفالات الدوري والان مع تفاصيل الخبر

طالبت إدارة النادي الأهلي كل اللاعبين المسجلين في قائمة الأهلي بحضور مباراة جورماهيا الكيني المقررة غدا السبت في بطولة أفريقيا، للمشاركة في الاحتفال بالتتويج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي ، بعدما تم تأجيل حفل التتويج بسبب حصول اللاعبين الأساسيين على أجازة وسفر الجهاز الفني الأجنبي لقضاء فترة الإجازة.



وتلقى النادي الأهلي خطابًا من الاتحاد الإفريقي «كاف»، يخطره فيه بموافقته على تسليم درع الدوري عقب مباراة العودة أمام فريق جورماهيا الكيني المقرر في بطولة دوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها باستاد القاهرة.



جاءت موافقة «كاف» بعدما تقدم الأهلي بطلب للاتحاد الإفريقي يطلب فيه تسليم درع الدوري؛ رغبةً في الاحتفال به مع الجماهير التي سوف تحضر المباراة.

افتتح الأهلي مشوار الدفاع عن لقبه في دوري أبطال أفريقيا بفوز عريض على جورماهيا الكيني بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب نيايو الوطني.

