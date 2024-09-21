شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يختتم استعداداته للهلال الليبي فى إياب تمهيدي الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

يختتم الفريق الأول للكرة بالنادي المصري تدريباته اليوم، السبت، بمعسكره في برج العرب، استعداداً لمباراته أمام ضيفه فريق الهلال الليبي ، والمقرر إقامتها فى السابعة مساء غد، الأحد، باستاد برج العرب ضمن مباريات إياب الدور التمهيدي الثاني من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت في بنغازي الليبية انتهت بفوز الهلال بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وأسندت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مباراة إياب الدور التمهيدي الثاني من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية لكرة القدم والتي تجمع بين الفريق الأول للكرة بالنادي المصري وضيفه فريق الهلال الليبي إلى طاقم تحكيم مغربي يقوده حكم الساحة سمير الكزاز ، فيما يعاونه زكرياء برينسي كمساعد حكم أول، وحمزة الناصري كمساعد حكم ثان ، بينما يتولى حمزة الفاروق مهام الحكم الرابع.

كما أعلنت لجنة المسابقات بالكاف أيضًا عن مسئولي المباراة، حيث يتولى التنزاني خالد عبد الله مهام منسق المباراة ، فيما يتولى الجزائري مهدي عبيد مهام مراقب الحكام.

من ناحية أخرى، أعلن النادي المصري ضم 7 صفقات بشكل رسمي حتى الآن، وهم خالد الغندور من الاتحاد السكندري، ثنائي الإسماعيلي محمد مخلوف ومحمد هاشم، ثنائي سيراميكا خالد صبحي وأحمد القرموطي، كريم بامبو من البنك الأهلي، محمود حمدي من مودرن سبورت.