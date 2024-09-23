موعد مباراة الأهلي السعودي والجندل في كأس الملك

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد فريق أهلي جدة لمواجهة قوية اليوم الإثنين، أمام نظيره فريق الجندل في بطولة كأس الملك، لحساب دور الـ 32 من المسابقة، والتي يحتضنها ملعب عبد الله الفيصل.

ويطمح أهلي جدة بقيادة المدرب الألماني ماتياس يايسله، لتخطي عقبة الجندل، والتأهل لدور الـ16، مع السعي للعودة إلى منصات التتويج بعد غياب الألقاب في الموسم الماضي.

موعد مباراة أهلي جدة والجندل في كأس الملك

وتنطلق مباراة أهلي جدة والجندل في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية على ملعب الأمير عبد الله الفيصل.

وتنقل أحداث مباراة أهلي جدة ضد الجندل في كأس الملك السعودي عبر قناة: “SSC1 HD”.

رياض محرز يغيب عن لقاء اليوم ضد الجندل

شهد المران الأخير لفريق أهلي جدة غياب النجم الجزائري رياض محرز بسبب معاناته من التهاب الشعب الهوائية، والتي بسببها خرج على إثرها بين شوطي مباراة فريقه أمام ضمك بالدوري السعودي.

والتقى الأهلي مع الجندل مره واحدة في تاريخ المواجهات بين الفريقين، لكن حسمها الأزرق بالفوز لصالحه.