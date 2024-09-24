منذر الكبير: علي معلول لاعب استثنائي.. ومطلب عديد من الأندية

ياسر رشاد - القاهرة - تغنى المدرب التونسي من منذر الكبير بقدرات اللاعب علي معلول نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وقال منذر الكبير في تصريحات لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور: علي معلول لاعب كبير مع النادي الأهلي والمنتخب التونسي.

وأضاف، عندما كنت مدربًا للمنتخب التونسي أعادت معلول لصفوف نسور قرطاج لإنه يمتلك قدرات وإمكانيات كبيرة ويستحق التواجد دائمًا.

وتابع المدرب التونسي، معلول شارك أثناء قيادتي للمنتخب 99% من المباريات، ومن الطبيعي أن يكون أساسيًا إلا لو كان مصابًا أو غير جاهز فنيًا.

وأكد، معلول صنع العديد من الأهداف وكان يحرز أهدافًا كثيرة ودائمًا مايكون حاضرًا في المباريات الكبيرة وهناك لاعبون لا يستطيعون التواجد في تلك المحافل مثل معلول.

وشدد منذر، علي لو رحل عن الأهلي بالتأكيد أندية كثيرة ستحاول التعاقد معه لقيمته وإمكانياته.

واختتم، الإصابة قد تكون طويلة ولكن مع التقدم الطبي لن يتأخر كثيرًا في العودة