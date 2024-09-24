الامارات | «دبي الرياضية» تطل ببرامج نوعية بعضها يبث للمرة الأولى

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت قنوات دبي الرياضية التابعة لـ«دبي للإعلام»، عن تشكيلة متنوعة من البرامج المباشرة والتحليلية، بعضها يبث للمرة الأولى، وأخرى تطل عبر مواسم متجددة بعد أن نالت متابعة واسعة، وحققت نجاحاً جماهيرياً كبيراً، لتعكس حجم الجهود التي تبذلها «دبي للإعلام» للارتقاء بالإعلام الرياضي وتلبية احتياجات الجمهور وتطلعاته، وتجسد حرصها على إبقاء عشاق الألعاب الرياضية، على اطلاع دائم على أبرز ما يشهده الموسم الرياضي 2024-2025 من منافسات وفعاليات وأحداث مختلفة.

ويواصل برنامج «استاد الدوري» نقل نبض الملاعب المحلية، ومواكبة وقائع منافسات دوري أدنوك للمحترفين الذي يستمر حتى نهاية مايو 2025، حيث يمثل البرنامج الذي تتناوب على تقديمه نخبة من مذيعي «دبي الرياضية»، من بينهم محمد الجاسم، ومشعل القحطاني، وعبدالعزيز محمد، استوديو تحليل فني خاص بمباريات دوري أدنوك للمحترفين.

وضمن متابعات دوري أدنوك للمحترفين، تعرض قنوات دبي الرياضية برنامج «سكاوتينغ» الأسبوعي، وتقدم فيه تقييماً لأداء دوري أدنوك للمحترفين وبقية المسابقات الكروية، مع التركيز على الجوانب التحليلية لنتائج المباريات.

كما تم تخصيص برنامج «الملعب» ليكون الاستوديو المصاحب لمباريات بطولتي كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، ومباريات منتخبنا الوطني.

وعبر برنامج «كأس ألمانيا»، تواكب «دبي الرياضية» الموسم الجديد من الدوري الألماني لكرم القدم، حيث يسلط البرنامج الضوء على تفاصيل الدوري الألماني، وأبرز الوجوه الجديدة التي انضمت إليه، وستكون «دبي الرياضية» حاضرة في مختلف ملاعب «البوندسليغا» لنقل المباريات التي تتسم بالتشويق والإثارة.

وفي المقابل يحتفي برنامج «الجماهير» بموسمه الـ20، مؤكداً مكانته في قلوب متابعيه، حيث يُعد البرنامج الذي يقدمه الإعلامي حسن حبيب، مساحة حرة وواسعة لا تحكمها الخطوط الحمراء، كما تواصل «دبي الرياضية» في هذه الدورة تلبية أذواق كل فئات المجتمع عبر برامج «المراسلون»، و«الوقت إكسترا تايم»، و«صالات» وغيرها.

وأشار مدير إدارة القنوات الرياضية عبدالرحمن أمين، إلى أن «دبي للإعلام» سخّرت كل إمكاناتها لإنتاج برامج نوعية تحمل في طياتها الكثير من المفاجآت الجميلة للجمهور، على اختلاف أماكنهم داخل الإمارات وخارجها.

من جانبه، لفت مدير قنوات دبي الرياضية، حسن حبيب، إلى أن مجموعة البرامج التي تعرضها القنوات صممت بحرفية عالية، لتقديم تغطيات مميزة لكل الفعاليات والمباريات التي تشهدها الإمارات والمنطقة، منوهاً بأن طبيعة المحتوى الذي تقدمه هذه البرامج يعكس مكانة «دبي الرياضية»، وما تتمتع به من حضور لافت على الساحة.