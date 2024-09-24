تردد قناة أبو ظبي الرياضية الناقلة لمباراة السوبر الأفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

تتجه الأنظار عند التاسعة من مساء يوم الجمعة المقبل صوبّ ملعب المملكة أرينا في العاصمة السعودية الرياض؛ حيث مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر الأفريقي.

وستُنقل المباراة على عدد من القنوات بينها أبو ظبي الرياضية المفتوحة التي سبق ونقلت مباريات الزمالك والأهلي بدور الـ 32 من بطولتي الكونفدرالية ودوري أبطال أفريقيا.

يذكر أن تردد قناة أبو ظبي الرياضية المفتوحة هو 12091 معدل استقطاب عمودي ومعدل الترميز هو 27500 بينما معامل تصحيح الخطأ هو 5/6.

ويخوض الأهلي مباراة السوبر الأفريقي بصفته بطلاً لدوري أبطال أفريقيا، فيما يخوض الزمالك بصفته بطلاً للكونفدرالية.

اقرأ أيضًا:

رسميًا.. لافيينا يُعلن ضم مهاجم الزمالك السابق

بطلب من جوميز.. أحمد مجدي يوجه تعليمات فنية لهذا الثنائي بخصوص مباراة الأهلي