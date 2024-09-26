حفيد مؤسس الزمالك: واثق من تحقيق لقب السوبر في ذكرى ميلاد جدي

ياسر رشاد - القاهرة - قال جورج مرزباخ حفيد مؤسس نادي الزمالك في ذكرى ميلاد جدة أنه واثق من قدرة لاعبي الزمالك في الفوز على الأهلي والتتويج ببطولة كأس السوبر الأفريقي.

وأشار مرزباخ في تصريحات خاصة لبرنامج زملكاوي مع الإعلامي محمد أبو العلا على قناة الزمالك أنه يريد تحفيز اللاعبين قبل تلك المباراة وواثق من قدرة اللاعبين على العودة بالكأس في الذكر الـ 150 لميلاد جده.

وتابع مرزباخ حديثه قائلًا :"أنا أثق أن الخيول البيضاء قادرة على تحقيق الفوز هذه المرة والعودة بالكأس في ذكرى مولد جدي، ستكون مباراة صعبة لكن الجماهير الغفيرة ستحضر لتشجيع فريقنا.. بالإضافة إلى أن الفريق يمتلك لاعبين رائعين ومدرب رائع"