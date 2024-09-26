تفاصيل انتقال محمود صابر لـ سموحة

ياسر رشاد - القاهرة -

أعلن مجلس إدارة نادي سموحة عن التوصل لـ اتفاق مع مسؤولي بيراميدز لانتقال "محمود صابر" لاعب الفريق إلى سموحه على سبيل الإعارة لمدة موسم.

صفقة انتقال محمود صابر لـ سموحة مرتبطة بقيمة انتقال "طارق علاء" لاعب سموحه لـ بيراميدز، والتي وصلت لـ 18 مليون جنيه"

دفع بيراميدز 15 مليون جنيه، ووعد المسؤولين حينئذ بالحصول على لاعب إعارة مقابل المبلغ المتبقي، والمقدر بـ 3 ملايين".

وطلب "أحمد سامي" المدير الفني لسموحة بالحصول على خدمات "محمود صابر" على سبيل الإعارة لمدة موسم..

وعلى الرغم من العروض التى تلقاها بيراميدز مقابل انتقال صابر إلا أنه التزم بالاتفاق المبرم مع إدارة سموحة.

يذكر أن جميع الصفقات التى تتم بنادى سموحة يعقدها رئيس النادى المهندس فرج عامر دون تدخل ادارى وهو الملف الاهم الذى لازال فى يد رئيس النادىً

وكان إتحاد الكرة بمنطقة الاسكندرية قد كرم الكابتن أحمد سامى المدير الفنى كأحسن مدرب بكأس الاوسكار الرياضى فى حضور جمال علام رئيس اتحاد الكرة والكابتن عامر حسين عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة والمشرف على منطقة الاسكندرية لكرة القدم