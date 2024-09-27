الأهلي والزمالك.. لقطات من داخل ملعب المملكة أرينا استعدادا لانطلاق كأس السوبر الأفريقي

ياسر رشاد - القاهرة - رصد رواد مواقع التواصل الاجتماعي إكس، آخر التجهيزات داخل ملعب المملكة أرينا قبل أن يستضيف مباراة الأهلي أمام الزمالك اليوم الجمعة في كأس السوبر الإفريقي.

تقام مباراة الأهلى والزمالك في التاسعة مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة، على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية، على لقب كأس السوبر الإفريقى.

ويسعى كولر لتحقيق بطولة السوبر الإفريقي، وهي البطولة الوحيدة التي لم يحققها مع النادي الأهلي بالإضافة لكأس العالم للأندية.

كما يسعى جوميز لتحقيق لقبه الثاني مع الزمالك بعد توليه تدريب القلعة البيضاء منذ 8 أشهر تقريبا.

وتنقل قناة بي إن سبورت المفتوحة مباراة السوبر الأفريقى بين الأهلى والزمالك بتعليق المعلق الرياضي عصام الشوالي، بينما ستنقل إم بي سي مصر المباراة بتعليق الثنائي مدحت شلبي وفارس عوض، كما ستنقل المباراة قناة أبوظبي الرياضية المفتوح