شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يفاضل بين ستيف بينيت وهاوارد ويب لرئاسة لجنة الحكام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفاضل مجلس إدارة اتحاد الكرة بين الخبيرين الإنجليزيين ستيف بينيت وهاوارد ويب لرئاسة لجنة الحكام الرئيسية فى الموسم الكروى الجديد 2024 - 2025 خلفا للبرتغالى فيتور بيريرا.

واستقر اتحاد الكرة على تعيين خبير أجنبى فى لجنة الحكام خلال الموسم الجديد بعد منافسه بين المصرى والأجنبى، ويعلن اتحاد الكرة قراره النهائى أواخر الأسبوع الجارى عقب اجتماع المجلس.

من ناحية أخرى، تلقت لجنة الحكام باتحاد الكرة إخطارا من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" بتعيين طاقم تحكيم مصرى بقيادة الحكم الدولى أحمد الغندور لإدارة مباراة جنوب السودان وأوغندا فى التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2025 المقرر إقامتها فى المغرب.

يضم الطاقم أحمد الغندور حكم ساحة، ويعاونه أحمد حسام طه مساعد أول وسامى هلهل مساعد ثان ومحمد عادل حكم رابع.

تقام مباراة جنوب السودان ضد أوغندا يوم 15 أكتوبر المقبل، على استاد جوبا بدولة جنوب السودان وتنطلق أحداثها فى تمام الساعة الثالثة عصرًا.

فيما بدأت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصرى لكرة القدم، معسكر إعداد الحكام، بالمدينة الشبابية بمدينة أبوقير بمحافظة الإسكندرية، استعدادا للموسم الجديد بحضور جمال الغندور، وأحمد الشناوى، المحاضرين الدوليين.

ويضم المعسكر 45 حكمًا، مقسمين إلى 15 طاقما و15 حكمًا للساحة و30 حكمًا مساعدًا، وسيتخلل المعسكرات محاضرات نظرية، وتدريبات عملية لشرح التعديلات الجديدة لقانون كره القدم.