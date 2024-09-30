الامارات | 4 آلاف لاعباً يشاركون في الدوري الإماراتي للألعاب الإلكترونية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن اتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية، عن إطلاق النسخة الأولى من "دوري الألعاب الإلكترونية (EGL)، بالتعاون مع (ITW Universe) في مارس 2025.

وعقد الاتحاد مؤتمرا صحافياً ظهر الإثنين، بمركز الإمارات للعلوم الرياضية والطب الرياضي في دبي بحضور الأمين العام للاتحاد سعيد علي الطاهر، و الشريك المؤسس لشركة (ITW Universe) بهيراف شانث، ورئيس لجنة المسابقات باتحاد الرياضات الإلكترونية حمد قاسم، كما شهد المؤتمر رئيس اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون مركز الإمارات للعلوم الرياضية والطب الرياضي عبدالله حسن محيوه، ومدير إدارة الرياضة التنافسية في الهيئة العامة للرياضة، المدير التنفيذي للمركز عبد العزيز الحصان،.

وكشف الاتحاد عن تفاصيل النسخة المرتقبة لـ دوري الألعاب الإلكترونية (EGL)، والتي تشمل ألعاب متعددة الأنواع ومبنية على الامتيازات، ومن المتوقع ان تشهد مشاركة أكثر من 4 ألاف لاعباً، من أنحاء العالم، وينافس في الدوري أفضل المواهب من ألعاب MOBA وFPS وسباقات السيارات وغيرها، إلى جانب التصفيات المفتوحة لفئة اللاعبين الناشئين.

وقال الأمين العام سعيد الطاهر: "إن إطلاق منافسات دوري الألعاب الإلكترونية (EGL)، بالتعاون مع ITW، سيسهم بشكل فعال في استقطاب اللاعبين من مختلف الفئات العمرية والمستويات المهارية، لإبراز قدراتها في بيئة تنافسية ما سيسهم في اكتشاف المواهب المحلية، ودعم المنتخبات الوطنية".

وأضاف: "الدوري المستحدث، يدعم تطوير مهارات اللاعبين، المواطنين من خلال البيئة التنافسية عالية المستوى، وتحسين الأداء الفردي والجماعي من خلال التنافس المباشر مع أفضل المواهب المحلية والدولية".

وأشار: "كما يدعم دوري EGL، جهود اتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية، في تنظيم ورش عمل وجلسات تدريبية بمشاركة أفضل المدربين، والخبراء في المجال، بما يسهم في صقل مهارات اللاعبين وتوجيههم بشكل احترافي".

وأكد الأمين العام للاتحاد الاماراتي للرياضات الإلكترونية في ختام تصريحاته على أهمية الدوري الجديد للرياضات الإلكترونية في زيادة الوعي بالرياضات الإلكترونية، وتوسيع قاعدة المشاركة والاهتمام الإعلامي والجماهيري، بما يدعم استراتيجية الاتحاد في تطوير القاعدة باللاعبين الموهوبين ودعم المنتخبات الوطنية بقدرات جديدة ومميزة.