شكرا لقرائتكم خبر عن محمد طارق: الرسائل التحفيزية من جمهور الزمالك كانت "كلمة السر" فى حصد السوبر والان مع تفاصيل الخبر

كشف محمد طارق عضو مجلس إدارة نادى الزمالك أن جمهور الزمالك قدم ملحمة بمعنى الكلمة فى الرياض، وكان بمثابة كلمة السر فى تألق اللاعبين وحصد لقب السوبر الأفريقى على حساب الأهلى.

وقال عضو مجلس الزمالك، فى مداخلة هاتفية لبرنامج Half Time عبر أثير إذاعة أون سبورت إف إم، إن الجمهور قام بتوصيل رسائل دعم لكل لاعب على صورته من أجل التحفيز قبل المباراة.

وأضاف طارق: "مجلس الزمالك بقيادة حسين لبيب يستحق الفوز باللقب فى ظل تحمل الكثير من الضغوطات خلال الفترة الماضية"، مؤكدا تدارك كل الخلافات.

وأشار عضو مجلس الزمالك إلى أن المجلس يعمل على كل توفير احتياجات المدير الفنى البرتغالى جوزيه جوميز، مؤكدا أن مدرب القلعة البيضاء يفضل عدم زيادة اللاعبين فى التدريبات من أجل التركيز فى خطط المباريات.