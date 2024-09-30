شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مهام جديدة لـ محمد رمضان بخلاف المدير الرياضى بالأهلى والان مع تفاصيل الخبر

قررت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي خلال اجتماعها الذي بعد ظهر اليوم، تعيين محمد رمضان عضو اللجنة مديرا رياضيا بالنادي، وله اختصاصات مدير الكرة.

وخلال الاجتماع الذي حضره مختار مختار رئيس لجنة التخطيط، وزكريا ناصف ومحمد رمضان عضوا اللجنة، وحسام غالي عضو المجلس واللجنة، تم استدعاء سامي قمصان المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة، للاستماع إلى رؤيته بخصوص العديد من الأمور الخاصة بالفريق، وبعد مناقشات وتقييم كامل للمرحلة السابقة، والترتيب للفترة القادمة، بما يخدم منظومة العمل، قررت اللجنة تعيين الكابتن محمد رمضان مديرًا رياضيًّا، وله اختصاصات مدير الكرة.

وقررت لجنة التخطيط إسناد ثلاث مهام جديدة لمحمد رمضان، بحيث يكون مشرفًا على إدارة الاسكاوتنج ومشرفا على إدارة التعاقدات، وأخيرا معاونة الجهاز الفني وتوفير احتياجاته على النحو الأمثل.

وقدم محمد رمضان استقالته من لجنة التخطيط، فيما أكدت اللجنة على تقديرها الكامل لما بذله سامي قمصان من جهد كبير للقيام بالمهام الإدارية خلال الفترة الماضية بجانب عمله الأساسي مدربًا عامًّا للفريق.

وحرص محمد رمضان على الاجتماع مع سامي قمصان لترتيب كل الملفات والاستعداد للمرحلة المقبلة.