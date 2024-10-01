"طيب ومش بتاع مشاكل".. لاعب الزمالك يدافع عن إمام عاشور ويكشف سبب مقابلته بعد نهائي السوبر الأفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

تحدث مدافع الزمالك، حسام عبد المجيد، عن سبب مقابلته للاعب الأهلي إمام عاشور عقب نهائي السوبر الأفريقي.

وتوّج فريق الزمالك بلقب كأس السوبر الأفريقي بعد الفوز على الأهلي بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 عقب انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وقال عبدالمجيد، في تصريحات لقناة أم بي سي 2 مساء الإثنين:"ذهبت أنا ومحمود حمدي الونش وحسام أشرف ذهبنا عقب المباراة لأداء فريضة العمرة وتقابلنا مع إمام ولكن لم نتحدث عن الكرة فلا أحب الحديث عن المباريات بعد انتهائها".

وأضاف مدافع الزمالك:"إمام طيّب جدًا ومش بتاع مشاكل وأنا وإمام أصدقاء ولكن لا نخرج سويًا ولكن والده صديق والدي".

وأتم اللاعب صاحب الـ23 عامًا تصريحاته بالتنويه إلى أن الانتقادات عبر وسائل الإعلام تشعر اللاعب بالحزن لأن أسرته وأصدقائه يرونها ولكن على اللاعب الرد في الملعب.

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