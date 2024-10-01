شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يكلف برينجر بتجهيز شباب الأهلى للمشاركة فى المباريات والان مع تفاصيل الخبر

كلف مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، مساعده الأرجنتيني كارلوس برينجر بتجهيز اللاعبين الشباب المقيدين في قائمة الأهلي استعداداً للاستعانة بهم فى الموسم الجديد وقت الحاجة لجهودهم، لاسيما بعدما تواجد كل من مصطفى أبو الخير وسمير محمد ومحمد عبد الله مع الفريق الأول منذ نهاية الموسم الماضي.

ويرغب كولر فى تجهيز اللاعبين الشباب فنياً وبدنياً للمشاركة مع الفريق الأول بشكل تدريجي، حتى يكون لهم دور مؤثر مع الأهلي في الفترة القادمة، لاسيما أنه يرغب في بقاء الثلاثي الصغار ورفض خروجهم للإعارة بعكس ما حدث مع الثنائي أحمد عابدين ويوسف عبد الحفيظ والذي وافق الأهلي على إعارتهم على نادي سيراميكا.

ويعود فريق الكرة بالنادي الأهلي للتدريبات الأحد المقبل بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها الفريق عقب مباراة الزمالك في السوبر الأفريقي التي أُقيمت الجمعة بالسعودية، وخسرها الأحمر بركلات الجزاء الترجيحية.

ومنح مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، لاعبي فريقه راحة حتى السبت المقبل، على أن يبدأ الفريق التدريبات في اليوم التالي الموافق 6 أكتوبر.

ويعود الأهلي للتدريبات بدون لاعبيه الدوليين بسبب الإجندة الدولية التي يخوض خلالها منتخب مصر مباراتي موريتانيا يومي 11 و15 أكتوبر الجاري في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية ( المغرب 2025).

ويبدأ الأهلي بعد انتهاء الراحة الاستعداد للارتباطات المقبلة، وفي مقدمتها مباراة العين الإماراتي المقرر لها 29 أكتوبر الجاري باستاد القاهرة في بطولة كأس العالم "إنتركونتيننتال".

كما يترقب الأهلي الإعلان الرسمي لموعد بطولة السوبر المصري، وتُشير الدلائل إلى أنها ستُقام فى الإمارات خلال الفترة من 20 حتى 24 أكتوبر الجاري بعد تأجيل انطلاق دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا من 25 أكتوبر إلى 26 نوفمبر المقبل.