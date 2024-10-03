اخبار الرياضه

محمد صلاح يسجل رقمًا تاريخيًا في دوري أبطال أوروبا

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - سجل النجم الدولي المصري محمد صلاح لاعب فريق الإنجليزي رقمًا تاريخيًا في ، بعد تسجيله في شباك بولونيا الإيطالي بالمباراة الجارية الآن.

وعزز محمد صلاح تقدم ليفربول على بولونيا بالهدف الثاني في المباراة الجارية الآن على ملعب آنفيلد ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

محمد صلاح يكتب التاريخ ويحقق رقم قياسي

وأصبح محمد صلاح أكثر من سجل في تاريخ دوري أبطال أوروبا من قارة أفريقيا (باستثناء التصفيات الأولوية) متفوقًا على النجم الإيفواري ديديه دروجبا و الكاميروني صامويل إيتو.

محمد صلاح .. 45 هدف

ديديه دروجبا .. 44 هدف

صامويل إيتو .. 30 هدف

ساديو ماني .. 27 هدف

رياض محرز .. 20 هدف

الكلمات الدلائليه
مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا