ريال مدريد يسقط أمام ليل الفرنسي بهدف في دوري أبطال أوروبا

ياسر رشاد - القاهرة - سقط فريق ريال مدريد في فخ الهزيمة على يد ليل الفرنسي بهدف في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب بيار موروا معقل الفريق الفرنسي، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

سجل جوناثان دايفيد هدف ليل الوحيد من ضربة جزاء في الدقيقة 45 والأخيرة من الشوط الأول.

دخل ريال مدريد المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: أندريه لونين

الدفاع: داني كارفاخال، إيدير ميليتاو، أنطونيو روديجر، فيرلاند ميندي

الوسط: أوريلين تشواميني، فيديريكو فالفيردي، إدواردو كامافينجا، جود بيلينجهام

الهجوم: إندريك فيليبي، فينيسيوس جونيور