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"من صناعة صلاح".. ماك أليستر يحرز هدف تقدم ليفربول في مرمى بولونيا بدوري الأبطال (فيديو)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

نجح النجم الأرجنتيني أليسك ماك أليستر، من إحراز هدف فريق الأول في مرمى بولونيا، في بطولة .

ونجح ماك أليستر في إحراز الهدف الأول للريدز في اللقاء، في الدقيقة 10 من زمن الشوط الأول، بعد صناعة من النجم المصري محمد صلاح.

ويلاقي ليفربول حالياً نظيره بولونيا، في إطار مباريات الجولة الثانية ببطولة دوري أبطال أوروبا، على ملعب "أنفيلد" معقل الريدز.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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