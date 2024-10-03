سادس صفقة.. وادي دجلة يعلن التعاقد مع بسمة محمد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أعلن وادي دجلة التعاقد مع بسمة محمد مدافعة فريق مركز شباب الأميرية، لتدعيم صفوف الفريق خلال الانتقالات الصيفية الحالية، وقبل بداية الموسم الجديد 2024-2025.

وتعد بسمة محمد سادس صفقات الفريق الأول لكرة القدم النسائية بوادي دجلة، إذ أنه تعاقد مع كل من، مديحة حبيب، سارة السرنجاوي، نور نهاد، بسمة محمد ونادين الشافعي، وذلك في صفقات انتقال حر.

وحققت سيدات وادي دجلة للسيدات بطولة الدوري المصري 13 مرة، كأكثر الأندية تتويجا، فيما توجن بكأس مصر 7 مرات، وكأس السوبر المصري مرة.

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