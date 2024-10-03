اخبار الرياضه

سادس صفقة.. وادي دجلة يعلن التعاقد مع بسمة محمد

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أعلن وادي دجلة التعاقد مع بسمة محمد مدافعة فريق مركز شباب الأميرية، لتدعيم صفوف الفريق خلال الانتقالات الصيفية الحالية، وقبل بداية الموسم الجديد 2024-2025.

وتعد بسمة محمد سادس صفقات الفريق الأول لكرة القدم النسائية بوادي دجلة، إذ أنه تعاقد مع كل من، مديحة حبيب، سارة السرنجاوي، نور نهاد، بسمة محمد ونادين الشافعي، وذلك في صفقات انتقال حر.

وحققت سيدات وادي دجلة للسيدات بطولة 13 مرة، كأكثر الأندية تتويجا، فيما توجن بكأس مصر 7 مرات، وكأس السوبر المصري مرة.

اقرأ أيضًا:

الأكثر حصدا للبطولات.. صفقات وادي دجلة قبل الدوري المصري للسيدات

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا