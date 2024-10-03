شكرا لقرائتكم خبر عن البعثة المصرية للرياضة الجامعية تكتسح بطولة الألعاب الأفريقية للجامعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس الاتحاد الرياضي المصرى للجامعات بجهود الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ورئيس الاتحاد الافريقي للرياضة الجامعية في تنظيم البطولة بنجاح واقتدار، وقدم الشكر إلى إدارة الجامعة الأمريكية بالقاهرة لجهودها المتميزة في إعداد ودعم الطلاب الرياضيين بالجامعة .. موجا شكره لبعثة الجامعة الأمريكية بالقاهرة على الأداء المتميز والفوز الساحق ببطولة الألعاب الأفريقية للجامعات بنيجيريا

وأكد عاشور ان الإنجاز التاريخي لطلاب الجامعات المصرية يعكس اهتمام القيادة السياسية بتعزيز مستوي الرياضة الجامعية بالمؤسسات الأكاديمية والحكومية والخاصة والتكنولوجية ومدي التطور الذي تشهده الرياضة الجامعية المصرية والإنجازات المتتالية بكافة المحافل الدولية.

ومن جانبه عبر الدكتور مصطفي بيومي مساعد وزير التعليم العالي للحياة الطلابية والتنمية المستدامة ونائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات عن سعادته بالإنجاز الباهر الذي حققه شباب مصر وما بذلوه من جهد فائق في التدريب والاعداد للبطولة وخلال المنافسات، وقدم الشكر إلي الدكتور أحمد دلال رئيس الجامعة الامريكية والمهندس شريف العريان مدير الرياضة وكامل فريق عمل إدارة الرياضة بالجامعة على ما قدموه من جهد ودعم لأبطال الرياضة الجامعية متمنيا لهم المزيد من الإنجازات بالمستقبل.

وقد فازت الجامعة الأمريكية بالقاهرة بالمركز الأول في الترتيب العام لبطولة الألعاب الأفريقية للجامعات التي أقيمت بمدينة لاجوس بنيجيريا في الفترة من 20 إلى 29 سبتمبر بمشاركة 68 جامعة أفريقية. حيث حصدت الجامعة الأمريكية المركز الأول في الترتيب العام لحصولها على عدد (٤٨ ميدالية ذهبية + ٢٧ ميدالية فضية + ٨ ميدالية برونزية) بعد مشاركتها في مسابقات (الچودو - السباحة - التايكوندو - الكاراتية - الريشة الطائرة - الشطرنج - تنس الطاولة - التنس الأرضي).

جدير بالذكر أن حفل الختام شهد تسلم السفير المصري بنيجيريا علم البطولة، حيث تقرر أن تقام النسخة القادمة للبطولة بالقاهرة خلال عام 2026.