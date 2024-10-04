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لازم يتجوز.. القندوسي يوجه رسائل إلى كهربا لاعب الأهلي (فيديو)

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محمد اسماعيل - القاهرة - وجه أحمد القندوسي، لاعب الأهلي المعار إلى نادي سيراميكا كليوباترا إلى محمود عبد المنعم "كهربا" وذلك أثناء ظهوره في برنامج ملعب أون المذاع على شاشة قناة أون تايم سبورت.

قال القندوسي: "بقول لكهربا اتجوز، هو ده الصح، فاضل هو بس في اللعيبة".

وأضاف: "وكنت بكلمه وبقوله انت عارف نفسك، انت لاعيب كبير، وكله عارف كده، وانت مهاجم كله يعتمد عليه، ولو نزل مستواك هتبان أكتر من واحد نص ملعب، انت لو جبت 3 أجوال وضاعت واحدة، ينسولك الـ 3 ويجبولك الواحدة".

وتابع: "وانت لاعيب كبيرة ولعبت في أندية كبيرة ولعبت مع لاعبين كبار وخد الانتقادات بشكل إيجابي".

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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