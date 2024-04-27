تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان مقطع فيديو للفنانة السودانية الضجة مروة الدولية حظي بمشاهدات ومشاركات عالية. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ظهرت الدولية, وهي ترقص وسط صديقاتها خلال احتفالية خاصة بمناسبة عقد قرانها. ورددت المطربة الضجة مع صديقاتها اللواتي غنين لها (ديل مالهم ديل حرقهم.. ناس الفيس مالهم ديل حرقهم) وذلك رداً على بعض التعليقات التي سخرت من زواجها من ضابط شاب قالوا أنه يصغرها سناً. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. خلال إحتفالية بمناسبة زواجها.. الفنانة مروة الدولية تغني وسط صديقاتها وتتفاعل بشكل هستيري رداً على تعليقات الجمهور بأن زوجها يصغرها سناً (ناس الفيس مالهم ديل حرقهم) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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