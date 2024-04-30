شاهد بالفيديو.. “معتوه” سوداني يتسبب في انقلاب ركشة (توك توك) في الشارع العام بطريقة غريبة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان مقطع فيديو حظي بمشاهدات ومشاركات عالية عبر السوشيال ميديا.
وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد وثق شباب في أحد الشوارع بالسودان للحظة انقلاب ركشة (توك توك) على يد “معتوه” في الشارع العام.
الرجل “المعتوه” قام وبطريقة غريبة برمي صخرة كان يعملها في يده أمام (التوك توك) المسرع ليتسبب في انقلابه بطريقة مأساوية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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