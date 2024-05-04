الصين تبتكر روبوتًا شبيهًا بالبشر يجري مثل الإنسان بسرعة 6 كم في الساعة – فيديو

الصين

في إنجاز علمي هائل، كشف مركز بكين لابتكار الروبوتات البشرية عن روبوت بشري يُدعى Tiangong خلال منتدى ZGC لعام 2024. ليعتبر أول روبوت بشري كامل الحجم في العالم قادرًا على الجري بمفرده باستخدام محرك كهربائي،ما يُمثل قفزة هائلة في مجال الروبوتات.

وضمن المميزات الثورية التي يتمتع بها الروبوت سرعته الفائقة؛ حيث يتميز Tiangong بقدرته على الجري بسرعة ثابتة قدرها 6 كم في الساعة، لتمتعه بتصميم خفيف الوزن، وذكاء اصطناعي متطور، مع قدرات استثنائية.

يبلغ طوله 163 سم ويزن 43 كج، ولديه أجهزة استشعار متعددة للإدراك البصري، ووحدة قياس بالقصور الذاتي العالية الدقة IMU، إضافة إلى أجهزة استشعار رؤية ثلاثية الأبعاد، ما يمكنه من التنقل في بيئته بفعالية.

إضافة إلى تزويده بأجهزة استشعار قوة عالية الدقة سداسية الأبعاد للحصول على ردود فعل دقيقة للقوة.

لدى الروبوت البشري قدرة هائلة على السير بطريقة تشبه البشر، فأكد المطورون توافقه مع البيئة المحيطة وقدرته على التكيف في سيناريوهات الاستخدامات المختلفة.

نجح Tiangong في التنقل عبر المنحدرات والسلالم دون مدخلات بصرية، وهو ما يظهر قدرته على التكيف مع البيئات المتغيرة، وظهرت براعته في خفة الحركة من خلال تعديل مشيته عند مواجهة العوائق أو التضاريس غير المستوية.

المصري اليوم