اردول: يلزمني أن أرسل صوت شكر للرفيق عبدالعزيز الحلو ولقيادة الجيش الشعبي لسرعة الاستجابة

يلزمني أن أرسل صوت شكر للرفيق عبدالعزيز الحلو ولقيادة الجيش الشعبي لسرعة الاستجابة لما حدث حول مدينة الدلنج، من تصرفات مشينة من بعض القادة الميدانيين الذين قاموا بنهب ممتلكات المواطنين في الفترة الماضية. لم يكن لدينا أي مصلحة بالتبشيع بأحد ونكن الإحترام المتبادل بيننا من قبل لولا تصرفاتهم الأخيرة، بهذه الاستجابة السريعة يمكننا محاصرة صغار النفوس والحد من هذه الظواهر السلبية. دي المحرية يا كماندر… مبارك أردول

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