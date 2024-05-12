حظي مقطع فيديو متدال على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان بمشاهدات عالية بعد مشاركته عبر السوشيال ميديا. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع سودانية وصفها المتابعون بالحسناء وهي تتفاعل بمزاج عالي داخل سيارتها. حيث ظهرت الفتاة وهي تغني وترقص داخل سيارتها على أنغام أغنية الفنان السوداني الراحل محمد الأمين (وداعاً يا ظلام الهم على أبوابنا ما تعتب). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء سودانية ترقص وتتمايل داخل سيارتها على أنغام الفنان الراحل ود الأمين: (وداعاً يا ظلام الهم على أبوابنا ما تعتب) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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