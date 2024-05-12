السودان يشارك في اجتماعات الفيفا

يشارك وفد السودان الذي يضم رئيس الإتحاد السوداني لكرة القدم الدكتور معتصم جعفر سر الختم والنائب الأول لرئيس الإتحاد الأستاذ أسامة عطا المنان حسن والأمين العام للإتحاد المحامي مجدي شمس الدين عبد المجيد في الجمعية العمومية العادية للإتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في تايلاند يوم السابع عشر من مايو 2024م. ويناقش (كونغريس فيفا) في العاصمة بانكوك خطاب الرئيس جياني إيفانتينيو وتقرير النشاط والميزانيات المقترحة والتقارير الإدارية والفنية. سونا

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